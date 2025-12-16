Трамп заявил о работе США и Европы над гарантиями безопасности для Украины

Ранее стало известно, что очередной раунд переговоров между США и Украиной может состояться в ближайшие выходные. Встреча может пройти в Майами. В ходе беседы стороны будут детально изучать карты. Накануне в Германии высказали мнение, что исход переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет в значительной степени зависеть от позиций России и Китая.