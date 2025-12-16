Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о работе США и Европы над гарантиями безопасности для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон совместно с европейскими партнёрами разрабатывает гарантии безопасности для Украины. Об этом республиканец заявил журналистам на пресс-конференции в Белом доме.

Источник: Life.ru

«Мы работаем над этим вместе с Европой. Европа будет большой частью этого», — отметил американский лидер.

Выступая перед журналистами в Белом доме, республиканец подчеркнул ключевую роль Европы в этом процессе. Также Трамп сообщил о проведении плодотворных переговоров с европейскими лидерами, посвящённых поиску путей урегулирования на Украине.

Ранее стало известно, что очередной раунд переговоров между США и Украиной может состояться в ближайшие выходные. Встреча может пройти в Майами. В ходе беседы стороны будут детально изучать карты. Накануне в Германии высказали мнение, что исход переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет в значительной степени зависеть от позиций России и Китая.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше