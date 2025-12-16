Туск заявил, что Польша не примет участия в многонациональных силах на Украине

Ранее сообщалось, что европейские лидеры заявили о планах включить создание многонациональных сил в систему гарантий безопасности для Украины. Об этом говорилось в совместном заявлении по итогам переговоров в Берлине. Документ подписали руководители Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции и Швеции, а также премьер-министр Великобритании и главы институтов ЕС. Участники обсуждений указали, что такие силы могут появиться в рамках «Коалиции желающих» при поддержке США. В заявлении также подчёркивалось, что перечень стран-участников остаётся открытым.