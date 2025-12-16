Туск: Польша не примет участия в многонациональных силах на Украине

Польша не планирует направлять свои вооруженные силы для участия в возможной многонациональной военной миссии на территории Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, общаясь с журналистами после встречи европейских лидеров с Владимиром Зеленским в Берлине.