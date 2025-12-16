Ричмонд
Туск: Польша не примет участия в многонациональных силах на Украине

Польша не планирует направлять своих военных в возможной многонациональной миссии на территории Украины.

Источник: Аргументы и факты

Польша не планирует направлять свои вооруженные силы для участия в возможной многонациональной военной миссии на территории Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, общаясь с журналистами после встречи европейских лидеров с Владимиром Зеленским в Берлине.

Глава польского правительства подчеркнул, что позиция Варшавы по этому вопросу остается неизменной. По его словам, основная задача Польши заключается в обеспечении безопасности восточного фланга Североатлантического альянса, а не в прямом военном участии за пределами своих обязательств.

В то же время Туск отметил, что Польша готова оказать поддержку в логистической сфере в рамках возможного предоставления гарантий безопасности Украине. Трансляция его выступления велась на официальных страницах канцелярии премьер-министра в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Польша намерена передать Украине списанные истребители МиГ-29. Взамен на самолеты Варшава ожидает получить украинские технологии производства беспилотников и ракетные разработки.

