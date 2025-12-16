Axios: Трамп хочет убедить РФ принять гарантии по аналогии с уставом НАТО

Глава Белого дома Дональд Трамп собирается уговорить Россию согласиться с гарантиями безопасности Запада киевскому режиму, которые будут аналогом пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне, сообщило издание Axios со ссылкой на американского чиновника.
«Президент Трамп считает, что он сможет убедить Россию принять эту гарантию, аналогичную пятой статье (устава — прим. ред.) НАТО», — сказал источник.
В публикации подчёркивается, что представители Украины и страны Европы были удивлены готовностью Вашингтона выдвинуть настолько существенные условия. Кроме того, собеседник журналистов обратил внимание, что такие гарантии безопасности должен будет одобрить Сенат Конгресса США.
При этом американский чиновник не упомянул, будет ли американская администрация настаивать на подписании формального соглашения. Пятая статья устава Североатлантического альянса закрепляет принцип коллективной обороны, в соответствии с которым конфликт с любой страной или государством-членом НАТО рассматривается как вступление в вооружённое противостояние со всеми участниками.
Напомним, 14 декабря в Берлине состоялась встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и главы киевского режима Владимира Зеленского. Кроме того, на мероприятии также присутствовал зять Трампа и предприниматель Джаред Кушнер. 15 декабря в столице ФРГ прошёл второй раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США и страны Европы якобы достигли соглашения о предоставлении киевскому режиму гарантий безопасности, аналогичных пятой статье НАТО. По его словам, американская сторона «взяла на себя соответствующие обязательства как в политическом, так и в будущем юридическом плане».