Путин отменил обязательные работы для трёх групп населения: что известно об изменениях

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от обязательных работ матерей, одиноких отцов и опекунов детей-инвалидов.
Уточняется, что в статью 3.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях внесены изменения. Ранее обязательные работы не назначались женщинам с детьми до трёх лет. Теперь это правило расширено — оно распространяется также на одиноких отцов, усыновителей, опекунов и попечителей детей этого возраста. Кроме того, освобождение от обязательных работ получат родители и опекуны детей с инвалидностью.
Помимо этого, в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) закреплено право судебного пристава-исполнителя обращаться в суд с ходатайством об освобождении от обязательных работ для матерей, одиноких отцов и опекунов детей до трёх лет или детей-инвалидов. Такое ходатайство также может подаваться в отношении лиц, которым уже назначено наказание, если они признаны инвалидами I или II группы, находятся в состоянии беременности или страдают тяжёлым заболеванием. Как известно, сейчас указанные граждане вправе обращаться с ходатайством самостоятельно. Однако некоторые не могут сделать это самостоятельно в силу своего физического состояния или жизненных обстоятельств.
Ранее российские СМИ сообщали, что Владимир Путин утвердил закон, вводящий уголовную ответственность за привлечение несовершеннолетних к диверсионной деятельности с максимальным наказанием в виде пожизненного заключения. Соответствующие изменения затронули статью 281.1 Уголовного кодекса РФ.
Кроме того, лидер партии «Справедливая Россия», председатель думской фракции Сергей Миронов, направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением установить льготную ипотеку под 1% годовых для семей, воспитывающих детей-инвалидов.
По словам Миронова, существующая программа «Семейная ипотека» под 6% помогает улучшить жилищные условия, но не учитывает дополнительные финансовые нагрузки таких семей. Он объяснил, что семьи, где растут дети-инвалиды, несут серьёзные затраты на лечение, реабилитацию, лекарства и специализированный уход.