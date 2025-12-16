Путин отменил обязательные работы для трёх групп населения: что известно об изменениях

Помимо этого, в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) закреплено право судебного пристава-исполнителя обращаться в суд с ходатайством об освобождении от обязательных работ для матерей, одиноких отцов и опекунов детей до трёх лет или детей-инвалидов. Такое ходатайство также может подаваться в отношении лиц, которым уже назначено наказание, если они признаны инвалидами I или II группы, находятся в состоянии беременности или страдают тяжёлым заболеванием. Как известно, сейчас указанные граждане вправе обращаться с ходатайством самостоятельно. Однако некоторые не могут сделать это самостоятельно в силу своего физического состояния или жизненных обстоятельств.