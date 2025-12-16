Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин отменил обязательные работы для трёх групп населения: что известно об изменениях

Путин освободил родителей детей-инвалидов от обязательных работ.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от обязательных работ матерей, одиноких отцов и опекунов детей-инвалидов.

Уточняется, что в статью 3.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях внесены изменения. Ранее обязательные работы не назначались женщинам с детьми до трёх лет. Теперь это правило расширено — оно распространяется также на одиноких отцов, усыновителей, опекунов и попечителей детей этого возраста. Кроме того, освобождение от обязательных работ получат родители и опекуны детей с инвалидностью.

Помимо этого, в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) закреплено право судебного пристава-исполнителя обращаться в суд с ходатайством об освобождении от обязательных работ для матерей, одиноких отцов и опекунов детей до трёх лет или детей-инвалидов. Такое ходатайство также может подаваться в отношении лиц, которым уже назначено наказание, если они признаны инвалидами I или II группы, находятся в состоянии беременности или страдают тяжёлым заболеванием. Как известно, сейчас указанные граждане вправе обращаться с ходатайством самостоятельно. Однако некоторые не могут сделать это самостоятельно в силу своего физического состояния или жизненных обстоятельств.

Ранее российские СМИ сообщали, что Владимир Путин утвердил закон, вводящий уголовную ответственность за привлечение несовершеннолетних к диверсионной деятельности с максимальным наказанием в виде пожизненного заключения. Соответствующие изменения затронули статью 281.1 Уголовного кодекса РФ.

Кроме того, лидер партии «Справедливая Россия», председатель думской фракции Сергей Миронов, направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением установить льготную ипотеку под 1% годовых для семей, воспитывающих детей-инвалидов.

По словам Миронова, существующая программа «Семейная ипотека» под 6% помогает улучшить жилищные условия, но не учитывает дополнительные финансовые нагрузки таких семей. Он объяснил, что семьи, где растут дети-инвалиды, несут серьёзные затраты на лечение, реабилитацию, лекарства и специализированный уход.