ЕС за последние 18 месяцев ввёл санкции против более 550 танкеров

Евросоюз за полтора года включил в санкционный список 557 судов «теневого флота», подозреваемых в транспортировке российской нефти. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

Источник: Life.ru

«ЕС определил теневой флот как ключевой узел для дальнейшего ограничения доходов России от морского экспорта нефти. За последние 18 месяцев ЕС внёс в санкционный список более 550 судов, преимущественно нефтяных танкеров, которые не соответствуют стандартам страхования и безопасности. Этим судам запрещён доступ в порты и предоставление морских услуг, что серьёзно нарушает их нормальную деятельность. Рассматривается возможность внесения в санкционный список новых судов», — говорится в заявлении.

Сегодня Евросоюз расширил санкции, нацелив их на сеть посредников и операторов, поддерживающих деятельность «теневого флота». Под ограничения попали судовладельцы, брокеры и коммерческие организации, которые не обеспечивают надлежащий контроль за регистрацией судов в отдельных государствах-членах.

Напомним, Евросоюз расширил санкции против морских перевозок российской нефти, включив в чёрный список 40 танкеров так называемого «теневого флота». Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что новые ограничения касаются судов, которые, по версии ЕС, используются для обхода санкционного режима. Санкции будут вводиться в рабочем порядке.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше