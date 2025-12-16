ЕС за последние 18 месяцев ввёл санкции против более 550 танкеров

«ЕС определил теневой флот как ключевой узел для дальнейшего ограничения доходов России от морского экспорта нефти. За последние 18 месяцев ЕС внёс в санкционный список более 550 судов, преимущественно нефтяных танкеров, которые не соответствуют стандартам страхования и безопасности. Этим судам запрещён доступ в порты и предоставление морских услуг, что серьёзно нарушает их нормальную деятельность. Рассматривается возможность внесения в санкционный список новых судов», — говорится в заявлении.