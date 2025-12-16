Туск: США требуют территориальных уступок от Украины для гарантии мира

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что территориальные уступки Украины входят в условия США для того, чтобы выступать гарантом мирного соглашения. Об этом он сообщил после переговоров в Берлине.
По его словам, представители США — спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер — не настаивали на конкретных требованиях к уступкам, подчеркивая, что решение остаётся за Украиной.
С его слов, их задачей является облегчить переговорный процесс, а не принуждать Киев к каким-либо шагам. Однако при этом, по мнению США, территориальные уступки должны стать частью будущего соглашения, хотя не все европейские страны с этим согласны.
«Если гарантии, то с другой стороны уступки. Только такую дорогу они видят для склонения России к такому соглашению», — отметил Туск.
Ранее специальный посланник президента США Стив Уиткофф сообщил о существенном прогрессе, достигнутом в ходе переговоров с украинской делегацией, которые прошли в Берлине.