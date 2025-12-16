Вице-премьер Италии и министр транспорта и инфраструктур Маттео Сальвини заявил, что 19 пакетов антироссийских санкций нанесли ущерб экономике Европы, а не России. Своим мнением он поделился в интервью на канале Rete4.
«Я просто отмечаю, что почти четыре года конфликта и 19 пакетов санкций, которые должны были поставить [Россию] на колени, поставили на колени европейские экономики, а также вылились в подорожание энергоносителей для итальянцев. Поэтому я призываю к осторожности в отношении перевооружения, оружия», — подчеркнул Сальвини.
Итальянский политик также отметил, что если Москва устояла «перед напором Гитлера и Наполеона», то вряд ли это смогут сделать нынешние европейские лидеры — глава европейской дипломатии Кая Каллас, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.
По его мнению, главные угрозы для Европы исходят не с восточного направления, а с юга, откуда поступают нелегальные мигранты.
Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что санкции пойдут России только на пользу. Российский президент отметил, что ограничительные меры предпринимались и ранее.