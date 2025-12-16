Трамп признал, что Украина потеряла часть территории

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов из пресс-пула Белого дома, заявил, что Украина уже лишилась части своей территории. Тем самым он фактически признал существующие территориальные потери страны.
Американского лидера попросили уточнить, связаны ли обсуждаемые гарантии безопасности для Киева с возможными территориальными уступками. В ответ Трамп отметил, что, по его мнению, речь идет не о будущих решениях, поскольку часть территорий уже утрачена.
Кроме того, президент США подчеркнул, что Вашингтон совместно с европейскими партнерами продолжает работу над механизмами обеспечения безопасности Украины. По его словам, Европа будет играть в этом процессе значимую роль, а разрабатываемые меры должны предотвратить возобновление конфликта.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с украинской стороны только Владимир Зеленский выступает против предложенного Вашингтоном плана урегулирования конфликта.