Трамп признал, что Украина потеряла часть территории

Кроме того, президент США подчеркнул, что Вашингтон совместно с европейскими партнерами продолжает работу над механизмами обеспечения безопасности Украины. По его словам, Европа будет играть в этом процессе значимую роль, а разрабатываемые меры должны предотвратить возобновление конфликта.