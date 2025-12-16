RMF FM: Военный дрон упал около частного жилого дома в Польше

Военный беспилотник рухнул на частной территории в Мазовецком воеводстве в Польше. Об этом информирует радиостанция RMF FM.
«В Лекове Мазовецкого воеводства военный дрон упал возле жилого дома на частной территории», — сказано в публикации.
Уточняется, что люди при этом не пострадали, также не были повреждены постройки.
Журналисты предположили, что упавший дрон может быть разведывательным аппаратом, который использовался польскими военными во время учений.
Напомним, в октябре военный дрон упал в польском Иновроцлаве и повредил жилой дом вместе с двумя автомобилями. Это оказался беспилотник, принадлежащий военному концерну PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa).
Также сообщалось, что житель Польши во время прогулки в лесу нашёл обломки беспилотника. Власти Польши установили, что обломки, обнаруженные на территории страны, являются частью дрона-приманки.
Как Польша и НАТО в превентивном порядке поднимают истребители в воздух якобы из-за угрозы появления дронов, читайте здесь на KP.RU.