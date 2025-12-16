Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

RMF FM: Военный дрон упал около частного жилого дома в Польше

В Польше нет пострадавших при падении беспилотника на частной территории.

Источник: Комсомольская правда

Военный беспилотник рухнул на частной территории в Мазовецком воеводстве в Польше. Об этом информирует радиостанция RMF FM.

«В Лекове Мазовецкого воеводства военный дрон упал возле жилого дома на частной территории», — сказано в публикации.

Уточняется, что люди при этом не пострадали, также не были повреждены постройки.

Журналисты предположили, что упавший дрон может быть разведывательным аппаратом, который использовался польскими военными во время учений.

Напомним, в октябре военный дрон упал в польском Иновроцлаве и повредил жилой дом вместе с двумя автомобилями. Это оказался беспилотник, принадлежащий военному концерну PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa).

Также сообщалось, что житель Польши во время прогулки в лесу нашёл обломки беспилотника. Власти Польши установили, что обломки, обнаруженные на территории страны, являются частью дрона-приманки.

Как Польша и НАТО в превентивном порядке поднимают истребители в воздух якобы из-за угрозы появления дронов, читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше