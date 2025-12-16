Politico: США требуют от Украины отказаться от территорий в обмен на безопасность

Как указали собеседники газеты, США ожидают, что Россия даст согласие на такие условия, а также на вступление Украины в ЕС. Один из источников отметил, что в настоящее время прорабатывается и предложение о том, чтобы РФ и Украина разделили контроль над Запорожской АЭС. Его суть сводится к тому, что обе стороны должны получать по 50% вырабатываемой там электроэнергии. Ожидается, что после ответа Зеленского США будут обсуждать детали будущей сделки с Россией, пишет Politico.