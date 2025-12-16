Axios: США хотят сделать России сильное предложение по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что недавние контакты Москвы и Вашингтона вызывают осторожный оптимизм. Он отметил, что в диалоге с США прослеживаются признаки более глубокого понимания российской позиции по украинскому вопросу. По словам министра, Россия исходит из необходимости закрепить на переговорах те условия безопасности, которые, по ее мнению, предотвратят повторение кризиса в будущем, напоминает RT.