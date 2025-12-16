Axios: США хотят сделать России сильное предложение по Украине

США готовят важное предложение для РФ.
Соединенные Штаты намерены как можно скорее выйти к России с максимально сильным пакетом предложений по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника в Вашингтоне.
«Задача состоит в том, чтобы “разработать максимально сильный пакет предложений, чтобы мы могли вернуться к России с чем-то, что позволит завершить этот процесс”, — говорится в статье», — отмечает Axios. Издание подчеркивает, что формирование этого пакета Вашингтон считает приоритетом ближайшего времени.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование ситуации на Украине сейчас «ближе, чем когда-либо». Он также признал, что Киев уже потерял часть территорий, передает телеканал 360.
Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что недавние контакты Москвы и Вашингтона вызывают осторожный оптимизм. Он отметил, что в диалоге с США прослеживаются признаки более глубокого понимания российской позиции по украинскому вопросу. По словам министра, Россия исходит из необходимости закрепить на переговорах те условия безопасности, которые, по ее мнению, предотвратят повторение кризиса в будущем, напоминает RT.