Орбан: Возврат конфискованных активов России грозит крахом экономики Бельгии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что, по его мнению, Россия наверняка выиграет в суде, если оспорит конфискацию своих активов. Он считает, что это лишь вопрос времени, после чего последует крах бельгийской экономики. Заявление Орбана прозвучало в интервью Patriota.

Источник: Life.ru

«Большая часть замороженных российских активов находится в Бельгии и у бельгийских компаний. Поэтому, если Россия выиграет судебный процесс, а это лишь вопрос времени, международное право не допустит того, что мы делаем. В этот момент бельгийцам придётся вернуть эту сумму россиянам. И это приведёт к краху бельгийской экономики», — отметил премьер.

Напомним, Еврокомиссия пытается добиться согласия на выделение Украине кредита в размере до 210 миллиардов евро под залог замороженных российских активов. Однако против этой инициативы уже выступили Бельгия, Венгрия, Франция, а также Европейский центральный банк и депозитарий Euroclear, опасаясь правовых и финансовых последствий. Несмотря на это, предложение направлено на техническое согласование и может быть вынесено на голосование на саммите ЕС в середине декабря.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что тяга к воровству является генетической чертой многих западных стран. Подобные действия Запада наблюдаются не только в отношении России, но и других стран, включая Иран и Венесуэлу. Он подчеркнул, что такая практика, по его мнению, присуща западным «коллегам» на генетическом уровне.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

