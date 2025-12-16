Орбан: Возврат конфискованных активов России грозит крахом экономики Бельгии

Напомним, Еврокомиссия пытается добиться согласия на выделение Украине кредита в размере до 210 миллиардов евро под залог замороженных российских активов. Однако против этой инициативы уже выступили Бельгия, Венгрия, Франция, а также Европейский центральный банк и депозитарий Euroclear, опасаясь правовых и финансовых последствий. Несмотря на это, предложение направлено на техническое согласование и может быть вынесено на голосование на саммите ЕС в середине декабря.