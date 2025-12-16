Лукашенко заявил, что не будет защищать европейцев от наркотрафика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен защищать страны Европы от наркотрафика в условиях давления и санкций со стороны Запада. Такое заявление он сделал в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.
Глава государства отметил, что наркотики из азиатских стран через территорию России и Белоруссии направляются в Европу из-за высокого уровня потребления. По его словам, поток обусловлен прежде всего значительным спросом в европейских странах, тогда как в обратном направлении из ЕС распространяются синтетические наркотики.
Лукашенко подчеркнул, что внутри Белоруссии и на ее границах действует жесткая система противодействия наркотрафику. Однако, по его словам, полностью решить проблему невозможно без совместных усилий всех европейских государств, как это было ранее — до закрытия границ и введения санкций.
Он напомнил, что раньше Белоруссия тесно сотрудничала с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной, задерживая и уничтожая крупные партии наркотиков. В нынешней ситуации, отметил Лукашенко, он не видит причин защищать Европу, которая, по его выражению, «душит» Белоруссию.
Ранее сообщалось, что Лукашенко передал подарки американскому лидеру Дональду Трампу и его супруге Мелании. Речь идёт об речь идет об утонченном ювелирном изделии в виде белорусских васильков для первой леди США и о ценной христианской иконе для её супруга.