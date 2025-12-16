Лукашенко заявил, что не будет защищать европейцев от наркотрафика

Лукашенко подчеркнул, что внутри Белоруссии и на ее границах действует жесткая система противодействия наркотрафику. Однако, по его словам, полностью решить проблему невозможно без совместных усилий всех европейских государств, как это было ранее — до закрытия границ и введения санкций.