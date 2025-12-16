В посольстве РФ прокомментировали возможность ответа на тарифы Мексики

В посольстве подчеркнули, что любые действия будут согласованы с задачей сохранения делового сотрудничества. Решения будут приниматься по мере оценки экономических последствий новых тарифов для российских компаний и инвесторов. Мексиканский парламент ранее одобрил повышение пошлин для стран, не имеющих соглашения о свободной торговле с Мексикой, в числе которых оказалась Россия.