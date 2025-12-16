Орбан пригрозил ЕС судом в случае решения конфисковать российские активы

Венгерские власти подадут иск в Суд ЕС в случае, если Евросоюз решится конфисковать замороженные российские активы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Глава правительства подтвердил, что на саммите в Брюсселе, который пройдёт с 18 по 19 декабря, он намерен выступить против изъятия укатанных средств. По его словам, такой шаг «нарушает принципы законодательства Евросоюза».
Вместе с тем Орбан выразил мнение, что шансов на успех мало. Премьер-министр пояснил, что, скорее всего, страны ЕС будут принимать решение о конфискации большинством голосов. При этом против инициативы, помимо Венгрии, могут выступить лишь несколько государств, включая Бельгию, Словакию и Чехию.
«Поэтому, как только решение будет опубликовано, мы обжалуем его в европейском суде», — сказал глава правительства в интервью видеоблогу Patriota.
Напомним, 19 ноября Виктор Орбан предупредил, что в случае решения конфисковать российские активы Евросоюзу грозят крах евро и судебные иски. Он подчеркнул, что последствия такого шага для ЕС будут непредсказуемы.
13 декабря премьер-министр Венгрии выразил мнение, что возможная конфискация российских активов станет декларацией конфликта Европы с Россией. Орбан обратил внимание на то, что изъятие сотен миллиардов евро, которые принадлежат какому-либо государству, никогда не оставалось без ответа.
В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что любые действия, направленные на изменение правового статуса замороженных российских активов, будут означать не блокировку, а самовольное распоряжение чужой собственностью. Она пояснила, что такая деятельность является банальным воровством.