Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко заявил, что в Белоруссии всегда открыты двери для Мадуро

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро всегда будет желанным гостем в стране. Его слова прозвучали в интервью телеканалу Newsmax и были опубликованы в Telegram-канале «Пул Первого».

Источник: Life.ru

«Мадуро не был никогда нашим врагом и противником. Если бы он пожелал приехать в Белоруссию — двери для него здесь открыты», — заявил Лукашенко в интервью.

При этом Лукашенко подчеркнул, что речи о таком визите никогда не шло, так как венесуэльский лидер, по его мнению, является крепким и порядочным человеком, который «не станет всё бросать и убегать». Белорусский лидер также опроверг обвинения в адрес Мадуро в причастности к наркоторговле.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко предостерёг США от военного конфликта с Венесуэлой, заявив, что это может обернуться для Америки «новым Вьетнамом». Лидер Белоруссии подчеркнул, что втягивание США в подобный конфликт не нужно ни американскому, ни венесуэльскому народу.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше