Лукашенко заявил, что в Белоруссии всегда открыты двери для Мадуро

При этом Лукашенко подчеркнул, что речи о таком визите никогда не шло, так как венесуэльский лидер, по его мнению, является крепким и порядочным человеком, который «не станет всё бросать и убегать». Белорусский лидер также опроверг обвинения в адрес Мадуро в причастности к наркоторговле.