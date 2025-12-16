Слуцкий заявил, что изъятие российских активов ЕС пошатнёт евро

«Решения об экспроприации российских активов станет переходом рубикона со стороны Брюсселя и пошатнёт как основы ЕС и принцип консенсуса, так и положение евро как мировой резервной валюты», — отметил депутат.
По словам Слуцкого, Россия ответит на возможную конфискацию жёстко, а Центральный банк РФ уже подал соответствующий судебный иск. Парламентарий подчеркнул, что оправданий для изъятия активов нет, и если решение о конфискации будет принято на саммите ЕС 18−19 декабря, оно станет «выстрелом Евросоюза себе сразу в обе ноги».
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что замороженные активы России в Европе останутся заблокированными на длительный срок. По его словам, Москва не получит доступа к этим средствам, а часть доходов может быть направлена на программы, связанные с Киевом. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что тяга к воровству характерна для западных стран и иллюстрируется ситуацией с российскими суверенными активами. При этом внутри ЕС нет единства по вопросу использования этих средств. Еврокомиссия предложила направить их на кредит Украине, но против инициативы выступили ряд стран и финансовых структур из-за правовых и финансовых рисков.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.