Слуцкий заявил, что изъятие российских активов ЕС пошатнёт евро

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что замороженные активы России в Европе останутся заблокированными на длительный срок. По его словам, Москва не получит доступа к этим средствам, а часть доходов может быть направлена на программы, связанные с Киевом. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что тяга к воровству характерна для западных стран и иллюстрируется ситуацией с российскими суверенными активами. При этом внутри ЕС нет единства по вопросу использования этих средств. Еврокомиссия предложила направить их на кредит Украине, но против инициативы выступили ряд стран и финансовых структур из-за правовых и финансовых рисков.