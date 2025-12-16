Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин встретился с секретарём генсовета «Единой России» Якушевым

Путин обсудил с Якушевым подготовку избирательной кампании 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин в понедельник 15 декабря провёл встречу с секретарем генерального совета партии «Единая Россия» Владимиром Якушевым.

Якушев проинформировал главу государства о результатах единого дня голосования 2025 года, по итогам которого мандаты получили 890 участников специальной военной операции, что значительно больше, чем в предыдущем году, сообщает пресс-служба Кремля.

«По итогам единого дня голосования 2025 года 890 участников специальной военной операции получили мандаты. Выборная кампания была достаточно напряженной», — сказал Якушев.

Кроме того, затрагивались вопросы подготовки избирательной кампании 2026 года, а также деятельность «Единой России» в волонтёрской и гуманитарной сферах.

Также сообщалось, что Путин продлил полномочия правительства по противодействию санкциям.

Кроме того, Путин продлил до 30 июня 2026 года запрет на поставки нефти и нефтепродуктов по потолку цен, установленному странами Запада.

Тем временем Владимиру Путину задали больше миллиона вопросов к «Прямой линии». До начала «Итогов года с Владимиром Путиным» остается три дня.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше