Путин встретился с секретарём генсовета «Единой России» Якушевым

Президент России Владимир Путин в понедельник 15 декабря провёл встречу с секретарем генерального совета партии «Единая Россия» Владимиром Якушевым.
Якушев проинформировал главу государства о результатах единого дня голосования 2025 года, по итогам которого мандаты получили 890 участников специальной военной операции, что значительно больше, чем в предыдущем году, сообщает пресс-служба Кремля.
«По итогам единого дня голосования 2025 года 890 участников специальной военной операции получили мандаты. Выборная кампания была достаточно напряженной», — сказал Якушев.
Кроме того, затрагивались вопросы подготовки избирательной кампании 2026 года, а также деятельность «Единой России» в волонтёрской и гуманитарной сферах.
Также сообщалось, что Путин продлил полномочия правительства по противодействию санкциям.
Кроме того, Путин продлил до 30 июня 2026 года запрет на поставки нефти и нефтепродуктов по потолку цен, установленному странами Запада.
Тем временем Владимиру Путину задали больше миллиона вопросов к «Прямой линии». До начала «Итогов года с Владимиром Путиным» остается три дня.