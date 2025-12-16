Туск назвал территориальные уступки Украины условием США для соглашения

Территориальный вопрос может стать частью условий, при которых Соединенные Штаты готовы выступить гарантом будущего мирного соглашения по Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, подводя итоги переговоров, прошедших в Берлине.
Комментируя позицию Вашингтона, Туск отметил, что американская сторона не формулирует свои ожидания в жесткой и однозначной форме. По его словам, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер неоднократно подчеркивали, что окончательное решение должно оставаться за Украиной. Они, как отметил польский премьер, заявляют о намерении содействовать переговорному процессу, а не оказывать давление на Киев или вынуждать его к конкретным шагам.
В то же время, по словам Туска, представители США прямо говорят о том, что территориальные уступки рассматриваются ими как возможный элемент будущего соглашения, хотя такую точку зрения разделяют не все европейские партнеры.
Глава польского правительства добавил, что, по логике американской стороны, предоставление гарантий безопасности должно сопровождаться встречными уступками, и именно такой подход, по их мнению, способен подтолкнуть Россию к заключению договоренностей.
Ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов из пресс-пула Белого дома, заявил, что Украина уже лишилась части своей территории. Тем самым он фактически признал существующие территориальные потери страны.