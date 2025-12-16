Туск назвал территориальные уступки Украины условием США для соглашения

Комментируя позицию Вашингтона, Туск отметил, что американская сторона не формулирует свои ожидания в жесткой и однозначной форме. По его словам, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер неоднократно подчеркивали, что окончательное решение должно оставаться за Украиной. Они, как отметил польский премьер, заявляют о намерении содействовать переговорному процессу, а не оказывать давление на Киев или вынуждать его к конкретным шагам.