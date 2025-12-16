Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма

Резолюция «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» содержит более 70 пунктов. Она, в частности, призывает страны искоренять все формы расовой дискриминации и рекомендует принять меры против пересмотра истории и итогов Второй мировой войны. Документ традиционно вносится РФ и принимается с 2005 года.