День Независимости празднуют в Казахстане

После распада Советского Союза КазССР стала последней на постсоветском пространстве, провозгласившей свой государственный суверенитет. 16 декабря 1991 года Верховный совет Казахстана принял закон о независимости и государственном суверенитете Республики. Конституционный закон «О государственной независимости» провозгласил такие основные нормы: Республика Казахстан обладает всей полнотой власти на своей территории, самостоятельно проводит внутреннюю и внешнюю политику. Территория Республики Казахстан целостная, неделимая и неприкосновенная. Эти нормы основывались на праве наций на самоопределение. Закон выражал волю народа Казахстана.
В честь знаменательного исторического события в Казахстане был учрежден праздник День Независимости. Его стали ежегодно отмечать 16 декабря. До 2022 года День Независимости был единственным национальным праздником в стране и отмечался два дня подряд — 16 и 17 декабря. Однако с изменениями в законе РК «О праздниках» День Независимости получил статус государственного праздника. Теперь он отмечается один день, 16 декабря.
Как подчеркивал Токаев, само содержание праздника обогатилось. «Этот день остается главным национальным праздником. Однако его следует отмечать как день памяти наших национальных героев, внесших значительный вклад в обретение независимости», — подчеркивал глава Казахстана.