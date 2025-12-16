День Независимости празднуют в Казахстане

В честь знаменательного исторического события в Казахстане был учрежден праздник День Независимости. Его стали ежегодно отмечать 16 декабря. До 2022 года День Независимости был единственным национальным праздником в стране и отмечался два дня подряд — 16 и 17 декабря. Однако с изменениями в законе РК «О праздниках» День Независимости получил статус государственного праздника. Теперь он отмечается один день, 16 декабря.