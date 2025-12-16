Премьер Венгрии неожиданно пригрозил судом ЕС из-за российских активов

Будапешт намерен оспорить решения Евросоюза по замороженным активам России, если позицию Венгрии проигнорируют. Премьер-министр Виктор Орбан заявил о готовности обратиться в суд ЕС.
По словам главы венгерского правительства, на прошлой неделе ЕС утвердил механизм бессрочной заморозки российских активов, фактически лишив отдельные страны возможности блокировать подобные решения. Орбан расценил это как незаконное ограничение суверенных прав Венгрии.
Премьер дал понять, что сразу после официальной публикации соответствующих документов Будапешт подаст иск в суд ЕС, рассчитывая добиться пересмотра решений через правовые процедуры. При этом венгерская сторона не скрывает скепсиса относительно перспектив разбирательства, но намерена задействовать все доступные инструменты.
Орбан также отметил, что считает вероятность предотвращения изъятия активов минимальной. По его оценке, в ЕС могут вновь обойти принцип единогласия при принятии решений, как это уже происходило ранее, что лишит Венгрию возможности повлиять на итог и вынудит искать способы смягчить последствия.
С осени страны Евросоюза обсуждают варианты финансирования Киева за счёт замороженных российских средств. Один из сценариев предполагает предоставление так называемого репарационного кредита под залог этих активов. Идею поддерживает Германия, тогда как Бельгия выступает против, указывая на высокие юридические риски и настаивая на распределении ответственности между всеми участниками. Основная часть российских активов размещена в бельгийском депозитарии Euroclear, что делает Брюссель ключевым участником дискуссии. К позиции Бельгии примкнули и другие страны, включая Италию.
Европейская комиссия рассматривала и альтернативный вариант — общее заимствование странами ЕС для поддержки Украины. Против этой схемы выступали Берлин и ряд других столиц. Вопрос о «репарационном» кредите планируется вынести на обсуждение саммита лидеров ЕС в Брюсселе, который пройдёт 18−19 декабря.
Москва, в свою очередь, квалифицирует любые схемы использования замороженных активов как незаконное изъятие. Банк России уже подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Объём заявленных требований, по данным источников, превышает 18 трлн руб.
Читайте также: Алматинский каннибал — как система выпустила маньяка Джумагалиева на улицы.