Премьер Венгрии неожиданно пригрозил судом ЕС из-за российских активов

С осени страны Евросоюза обсуждают варианты финансирования Киева за счёт замороженных российских средств. Один из сценариев предполагает предоставление так называемого репарационного кредита под залог этих активов. Идею поддерживает Германия, тогда как Бельгия выступает против, указывая на высокие юридические риски и настаивая на распределении ответственности между всеми участниками. Основная часть российских активов размещена в бельгийском депозитарии Euroclear, что делает Брюссель ключевым участником дискуссии. К позиции Бельгии примкнули и другие страны, включая Италию.