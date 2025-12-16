Журова: обидно за уехавших шахматистов, кто не дождется возвращения флага

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) приняла резолюции по участию шахматистов из РФ в командных и одиночных международных соревнованиях с флагом и гимном, но отложила допуск россиян. Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с aif.ru поделилась, что ей обидно за шахматистов, которые уехали из РФ, не дождавшись возвращения нашей команде флага.
«Первая мысль, которая меня посетила, когда я эту новость увидела, я пожалела тех ребят-шахматистов, которые, к сожалению, уехали из страны. Мне очень стало обидно, что они эти шаги сделали. Сейчас другие наши ребята, которые остались, вот они имеют возможность теперь выступать с флагом и гимном. Не знаю, как будут чувствовать те, кто уехал, а очень обидно за них», — сказала она.
Как стало известно, резолюции о допуске россиян с флагом и гимном были приняты на заседании генеральной ассамблеи организации 14 декабря. 61 делегат проголосовал за допуск россиян, против был 51 делегат.
При этом глава ФИДЕ Аркадий Дворкович уточнил, что российские шахматисты не смогут выступать на международных турнирах под флагом страны до завершения консультаций ФИДЕ с Международным олимпийским комитетом (МОК).