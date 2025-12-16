Ричмонд
Трамп подал в суд на ВВС за клевету, он требует 10 млрд долларов

Президент США подал два иска к телерадиокомпании.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп подал в суд на британскую телерадиокорпорацию ВВС. Политик требует 5 млрд долларов, утверждая, что в отношении него были распространены клеветнические сведения.

Речь идёт о документальном фильме ВВС Panorama, показанном в 2024 году. Трамп утверждает, что указанное СМИ сфабриковало информацию, пытаясь вмешаться в президентские выборы и нанести ущерб его репутации.

При этом Трамп утверждает, что его слова были искажены при помощи ИИ либо иных технологий, пишет Reuters.

Ещё один иск, также на 5 млрд долларов, президент США подал к телерадиокомпании ВВС, утверждая, что она нарушила закон штата Флорида о недобросовестных торговых практиках. Общая сумма претензий американского лидера к ВВС составляет 10 млрд долларов.

Ранее Трамп уже неоднократно судился со средствами массовой информации.

Так, он подал иск на 10 миллиардов долларов против The Wall Street Journal и медиамагната Руперта Мердока из-за публикации в американской газете о непристойном подарке, который нынешний президент США якобы отправил сутенеру-педофилу Джеффри Эпштейну в 2003 году.

Также Трамп судился с изданием The New York Times, заявив, что это «рупор леворадикальной Демократической партии» и «одна из худших газет страны». Сумма иска составляла 15 млрд долларов.

