Мадуро: стратегические отношения Венесуэлы и России будут развиваться

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что стратегическое партнерство между Каракасом и Москвой, а также взаимодействие на уровне глав государств, будет активно укрепляться и в следующем году. Об этом он сообщил в эфире программы «С Мадуро плюс» на телеканале Venezolana de Televisión.
По словам венесуэльского лидера, власти страны ставят перед собой амбициозные задачи в различных сферах сотрудничества. Мадуро подчеркнул, что 2026 год должен стать этапом дальнейшего развития стратегических отношений между президентами России Владимиром Путиным и Венесуэлы, напомнив о недавнем телефонном разговоре с российским коллегой.
Кроме того, он сообщил, что в четвертом квартале 2026 года в Каракасе запланировано проведение заседания Межправительственной комиссии высокого уровня России и Венесуэлы. В мероприятии, как отметил Мадуро, примет участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Ранее российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Стороны обменялись мнениями по развитию дружественных российско-венесуэльских отношений в русле договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.