Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мадуро: стратегические отношения Венесуэлы и России будут развиваться

Мадуро заявил, что Венесуэла ставит перед собой амбициозные задачи в различных сферах сотрудничества с РФ.

Источник: Аргументы и факты

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что стратегическое партнерство между Каракасом и Москвой, а также взаимодействие на уровне глав государств, будет активно укрепляться и в следующем году. Об этом он сообщил в эфире программы «С Мадуро плюс» на телеканале Venezolana de Televisión.

По словам венесуэльского лидера, власти страны ставят перед собой амбициозные задачи в различных сферах сотрудничества. Мадуро подчеркнул, что 2026 год должен стать этапом дальнейшего развития стратегических отношений между президентами России Владимиром Путиным и Венесуэлы, напомнив о недавнем телефонном разговоре с российским коллегой.

Кроме того, он сообщил, что в четвертом квартале 2026 года в Каракасе запланировано проведение заседания Межправительственной комиссии высокого уровня России и Венесуэлы. В мероприятии, как отметил Мадуро, примет участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Ранее российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Стороны обменялись мнениями по развитию дружественных российско-венесуэльских отношений в русле договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше