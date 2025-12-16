ЕС настаивает на численности ВСУ в 800 тыс. в мирное время

Лидеры США и Европы обязались сотрудничать в обеспечении гарантий безопасности и мер поддержки восстановления экономики Украины в контексте соглашения о прекращении войн, говорится в документе. В частности, решено «оказывать Украине постоянную и существенную поддержку в наращивании ее вооруженных сил, численность которых в мирное время должна оставаться на уровне 800 тыс. человек, чтобы иметь возможность сдерживать конфликты и защищать территорию».