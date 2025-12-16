Ричмонд
ЕС настаивает на численности ВСУ в 800 тыс. в мирное время

Лидеры Евросоюза после консультаций в Берлине 15 декабря 2025 года заявили о решении поддерживать численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) на уровне 800 тыс. человек в мирное время. В официальном заявлении ЕС указано, что Киев получит постоянную и значительную помощь в строительстве своих вооруженных сил, чтобы иметь возможность сдерживать конфликты и защищать территорию страны.

Источник: Reuters

Лидеры США и Европы обязались сотрудничать в обеспечении гарантий безопасности и мер поддержки восстановления экономики Украины в контексте соглашения о прекращении войн, говорится в документе. В частности, решено «оказывать Украине постоянную и существенную поддержку в наращивании ее вооруженных сил, численность которых в мирное время должна оставаться на уровне 800 тыс. человек, чтобы иметь возможность сдерживать конфликты и защищать территорию».

Также лидеры ЕС заявили о создании возглавляемых Европой «многонациональных сил Украины», сформированных странами «коалиции желающих» при поддержке США.

