Путин ввел круглогодичные штрафы

За несообщение в военкомат о поездках во время проведения призыва будут штрафовать в течение всего года. Соответствующий закон подписан президентом России Владимиром Путиным.
Его инициаторы — группа парламентариев в главе с Андреем Картаполовым. Так, если гражданин не уведомляет военный комиссариат о смене места жительства, его ждет штраф. Причем, круглый год. Ранее оштрафовать могли только во врем призывной кампании.
Речь о случаях выезда гражданина за пределы своего постоянного местожительства на срок более трех месяцев в рамках установленного периода призыва. Как уточняет «Российская газета», этот закон стал логичным продолжением введенного ранее круглогодичного призыва на военную службу.
При этом процедура отправки новобранцев для прохождения службы останется традиционной и будет проходить два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Однако медкомиссию могут назначить в любое время.
Отметим, что ранее в ГД от срочной службы предложили освободить тех россиян, которые полгода и дольше помогали военным выполнять поставленные перед ними задачи в зоне специальной операции.