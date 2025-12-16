Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе считают, что Украина расколота из-за разочарования в Зеленском

По мнению испанской газеты El Pais, реальное президентство Владимира Зеленского сильно отличается от идеализированного образа, который он создал в сериале «Слуга народа». Издание считает, что разочарование общества в политике экс-комика ведёт к глубокому расколу в стране.

Источник: Life.ru

«Прошло десять лет фиктивного президентства Зеленского. Тогда состоялась премьера сериала “Слуга народа”, которая позволила ему выиграть президентские выборы. Десять лет назад его лагерь продвигал двойные стандарты: что союз с Россией возможен, и что будущее Украины — в Европе. Неопределённость была их главным политическим оружием», — уточняется в материале.

Авторы статьи полагают, что сегодня эта неопределённость привела к тотальному разочарованию украинского общества в текущем политическом курсе. В качестве примера издание приводит историю женщины, отдавшей голос за Зеленского в 2019 году после просмотра «Слуги народа».

«Я сожалею об этом: ничего не изменилось и, вдобавок ко всему, у нас война», — призналась украинка.

Авторы статьи проводят параллель между финалом сериала «Слуга народа» и современным состоянием Украины. По сюжету, страна рушится из-за внутренних проблем, а не по вине России. Эта художественная идея стала пророческой, отразив нынешний кризис, вину за который авторы возлагают на политиков Киева.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о подходе США к параметрам мирного соглашения по Украине в Берлине. По его словам, территориальные уступки Киева должны быть элементом будущего соглашения. Премьер пояснил, что американская сторона не называет конкретных ожиданий по возможным уступкам. Представители США подчёркивают право Украины самостоятельно принимать решения и не намерены оказывать давление на Киев.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше