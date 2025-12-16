«Прошло десять лет фиктивного президентства Зеленского. Тогда состоялась премьера сериала “Слуга народа”, которая позволила ему выиграть президентские выборы. Десять лет назад его лагерь продвигал двойные стандарты: что союз с Россией возможен, и что будущее Украины — в Европе. Неопределённость была их главным политическим оружием», — уточняется в материале.