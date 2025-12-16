Выяснилось, какой неожиданный подарок США могут сделать России

Параллельно администрация США представила обновленную стратегию национальной безопасности. В документе содержится жесткая оценка состояния европейских союзников, говорится об их ослаблении и упадке, а также подчеркивается нежелание Вашингтона и дальше нести основное бремя обеспечения их безопасности. Даже без формального выхода из НАТО США, по мнению аналитиков, могут пойти по пути постепенного сокращения своих обязательств, фактически перекладывая ответственность на Европу.