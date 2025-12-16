Трамп хочет взыскать с Би-би-си не менее $10 млрд

6 января 2021 года сторонники Трампа, который тогда завершал свой первый срок на посту президента США, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений также умер сотрудник полиции Капитолия.