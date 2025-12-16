Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Монахи на Валааме: икона от Лукашенко Трампу — символ «оттепели» отношений

Лукашенко подарил Трампу икону Николая Чудотворца. Монахи рассказали, что она символизирует.

Источник: Аргументы и факты

Подарок в виде иконы Николая Чудотворца от президента Белоруссии Александр Лукашенко американскому лидеру Дональду Трампу может указывать на некую «оттепель» в отношениях стран. Об этом aif.ru заявили монахи Валаама.

Напомним, Лукашенко подарил Трампу икону Николая Чудотворца, который очень ценит святого Николая, а его жене Меланье — ювелирное изделие в виде белорусских васильков. Презенты были переданы через спецпосланника США в Белоруссии Джона Коула, с которым Лукашенко провел переговоры 12−13 декабря.

«Этот подарок, наверное, стал своего рода точкой соприкосновения, в чем может искаться единство, в каком направлении может идти работа. Есть, наверное, некая “оттепель” отношений Америки и Белоруссии. Наверное, Лукашенко надо было не только выпустить помилованных оппозиционеров, но и сделать что-то еще», — сказали собеседники издания.

Также на Валааме ранее объяснили, почему Лукашенко подарил Трампу именно икону Николая Чудотворца.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше