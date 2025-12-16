Ричмонд
Эксперт Баранова: украшение в подарок Меланье Трамп — тонкий жест Лукашенко

Украшение в виде васильков в подарок Меланье Трамп со стороны Лукашенко стало довольно личным жестом, отметила эксперт по протоколу.

Источник: Аргументы и факты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил американскому лидеру Дональду Трампу икону Николая Чудотворца, а его супруге Меланье — ювелирное изделие в виде национального символа Белоруссии — васильков. Эксперт по деловому этикету и протоколу Татьяна Баранова в разговоре с aif.ru оценила подарок для первой леди США.

«На самом деле, это очень красивый и тонкий дипломатический жест. Для белорусов василек олицетворяет не только культурное наследие народа, но и транслирует мир, верность, дружбу. Такой презент хорош, потому что не нарушает никаких правил обмена подарками и при этом подчеркивает национальный колорит и идентичность, подчеркивает профессионализм белорусских мастеров», — отметила Баранова.

Эксперт назвала украшение довольно личным жестом, а не безликим государственным сувениром.

«Получился хороший протокольный подарок — акт культурной дипломатии, возможно, часть более широкой стратегии выстраивания отношений между странами», — подчеркнула Баранова.

