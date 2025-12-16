Кино про войну: как снимают фейковые видео Зеленского якобы с передовой

Пытаясь создать видимость контроля над ситуацией на передовой, Зеленский распространил в сети видео, якобы снятое 12 декабря у стелы на въезде в Купянск. Эксперты оценили кадры и объяснили, с помощью каких технологий они могли быть созданы.
Постаралась нейросеть.
Видео с Зеленским на фоне стелы в Купянске, по словам эксперта по кибербезопасности Павла Мясоедова, могла создать нейросеть.
«Вероятность, что можно сделать очень качественный фейк, который без профессиональных программ невозможно определить, достаточно высока в связи с тем, что много исходного материала. Человека в подобных же локациях можно найти в интернете без трудностей, соответственно, затем загрузить эти кадры в программу, дать ей какую-то задачу, написать ей техзадание, и получить на выходе уже контент преобразованный из старых материалов. Это вполне реализуемая задача», — объяснил он.
Как создаются фейки.
По словам Мясоедова, современные технологии позволяют создать видео, которое практически невозможно отличить от реального.
«Пару лет назад видео, сгенерированное нейросетью, было несложно отличить от реального видео. Просто появлялись артефакты на стыке объектов. Например, на стыке человеческого тела и неба могли быть задвоены руки, пальцы. Была неестественная мимика, особенно если объект перемещался в пространстве. Сейчас зачастую отличить сгенерированное искусственным интеллектом видео невозможно», — отметил он.
Эксперт объяснил, что для производства фейка необходимы специальные программы и сервисы, а также исходный материал, на который будет ориентироваться нейросеть. В случае с публичными лицами такого материала достаточно, подчеркнул Мясоедов.
«То, что не видит человеческий глаз в случае с фейковым видео, могут отличить специальные программы на базе искусственного интеллекта, которые натренированы на то, чтобы выявлять любую искусственно созданную информацию, будь это текст, или аудио, или видео, или изображение. На глаз это сделать очень сложно.. Единственное, на что можно опираться, это на общее ощущение неестественности: неправильно тени лежат, неправильно перемещается объект в пространстве. Чем больше у объекта движений, тем проще выявить подделку», — объяснил эксперт.
Видео настоящее, но записано заранее.
Журналисты из китайского издания Sohu поделились своими выводами о том, как Зеленский записал «видео-сигнал западным союзникам» из Купянска.
С точки зрения технического анализа, по мнению автора, скорее всего, Зеленский записал обращение заранее, чтобы использовать удобный для себя момент. Кроме того, автор указал, что если внимательно изучить фон за политиком, появляются мысли, что кадры вовсе были смонтированы.
Зеленского разоблачили военнослужащие ВСУ.
В историю расследования видео Зеленского у стелы в Купянске вмешались служащие ВСУ. Две боевички решили по его примеру записать свое видео на том же месте 14 декабря.
Судя по снятым украинками кадрам, они попали под атаку дронов, едва приблизились к стеле. Боевичкам пришлось спешно покинуть это место. В своем видео они эмоционально поделились впечатлениями о том, что их продолжил преследовать дрон.
Опубликованные кадры привлекли внимание публики еще одним важным нюансом. Стела, которая попала на видео боевичек, была повреждена намного сильнее, чем на кадрах Зеленского. Это подтверждает версию о том, что свое выступление украинский политик мог снять заранее.