Кино про войну: как снимают фейковые видео Зеленского якобы с передовой

«То, что не видит человеческий глаз в случае с фейковым видео, могут отличить специальные программы на базе искусственного интеллекта, которые натренированы на то, чтобы выявлять любую искусственно созданную информацию, будь это текст, или аудио, или видео, или изображение. На глаз это сделать очень сложно.. Единственное, на что можно опираться, это на общее ощущение неестественности: неправильно тени лежат, неправильно перемещается объект в пространстве. Чем больше у объекта движений, тем проще выявить подделку», — объяснил эксперт.