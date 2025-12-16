Он отметил, что каждая новая попытка усилить давление на Москву отражается на положении Киева. По мнению профессора, действия внешних союзников, направленные на эскалацию, не способствуют укреплению украинской позиции и приближают риск стратегического поражения.
Кроме того, по словам Дизена, из-за ударов по российским кораблям в Чёрном море, Москва может решить, что Одесса и Николаев «не могут быть частью будущей Украины». А без выхода к морю Киев не сможет восстановиться, подчеркнул он.
Ранее Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением о прекращении атак на портовую, морскую и энергетическую инфраструктуру. Согласно дипломатам, это необходимо для прекращения дальнейшей эскалации в Чёрном море. МИД подчеркнул важность безопасности судоходства.
