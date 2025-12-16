Депутат Верховной рады назвал слова Зеленского о выборах спекуляцией

По его словам, провести выборы в текущих условиях невозможно из-за отсутствия политической конкуренции. Депутат задаётся вопросами о том, как в выборах смогут участвовать десятки тысяч политзаключённых, военнослужащие и миллионы мужчин, которые не могут свободно передвигаться, опасаясь принудительной мобилизации или преследования со стороны спецслужб.