Конгрессвумен Грин обручилась с журналистом, критиковавшим Зеленского

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, ранее вступившая в публичный конфликт с президентом США Дональдом Трампом, объявила о помолвке с журналистом Брайаном Гленном.
Он известен, в частности, резкой критикой внешнего вида Владимира Зеленского во время его нашумевшего визита в Белый дом.
О помолвке сообщил сам Гленн, опубликовав в социальной сети X* совместную фотографию и короткую подпись «Она сказала “да”». Грин отреагировала на пост, написав: «Долго и счастливо!!!», тем самым подтвердив радостное событие.
Ранее Марджори Тейлор Грин считалась одной из самых лояльных сторонниц Дональда Трампа и активно поддерживала его в ходе предвыборной кампании. Однако в последние месяцы она неоднократно критиковала президента по вопросам внешней политики и здравоохранения. На фоне разногласий с главой государства Грин объявила, что покинет Конгресс с 5 января 2026 года.