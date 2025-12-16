Ричмонд
Конгрессвумен Грин обручилась с журналистом, критиковавшим Зеленского

Тейлор Грин обручилась с журналистом, который критиковал Владимира Зеленского во время его визита в Белый дом.

Источник: Аргументы и факты

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, ранее вступившая в публичный конфликт с президентом США Дональдом Трампом, объявила о помолвке с журналистом Брайаном Гленном.

Он известен, в частности, резкой критикой внешнего вида Владимира Зеленского во время его нашумевшего визита в Белый дом.

О помолвке сообщил сам Гленн, опубликовав в социальной сети X* совместную фотографию и короткую подпись «Она сказала “да”». Грин отреагировала на пост, написав: «Долго и счастливо!!!», тем самым подтвердив радостное событие.

Ранее Марджори Тейлор Грин считалась одной из самых лояльных сторонниц Дональда Трампа и активно поддерживала его в ходе предвыборной кампании. Однако в последние месяцы она неоднократно критиковала президента по вопросам внешней политики и здравоохранения. На фоне разногласий с главой государства Грин объявила, что покинет Конгресс с 5 января 2026 года.

