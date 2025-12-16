Конгрессвумен Грин обручилась с журналистом, критиковавшим Зеленского

Ранее Марджори Тейлор Грин считалась одной из самых лояльных сторонниц Дональда Трампа и активно поддерживала его в ходе предвыборной кампании. Однако в последние месяцы она неоднократно критиковала президента по вопросам внешней политики и здравоохранения. На фоне разногласий с главой государства Грин объявила, что покинет Конгресс с 5 января 2026 года.