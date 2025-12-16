В США назвали главную угрозу для американских F-35 и B-21 в России

Обозреватель пишет, что «системы ПВО С-500, по всей видимости, представляют угрозу для истребителей США и союзников, поскольку используют передовые цифровые многоузловые сети и высокоточные радары большой дальности». При этом автор признает, что обнаружение воздушной цели не означает ее успешное сопровождение радаром. «Современные комплексы С-500, возможно, и способны обнаружить что-либо, но они вряд ли смогут проследить и поразить самолет-невидимку», — утверждает автор.