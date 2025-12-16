Ричмонд
Убиты восемь мужчин: Пентагон заявил об уничтожении трёх катеров с наркотиками в Тихом океане

Пентагон: В международных водах Тихого океана поражены три катера с наркотиками.

Источник: Комсомольская правда

Американские военные уничтожили три катера в международных водах Тихого океана. Об этом информировало министерство войны США. Сообщается, что уничтоженные суда, предположительно, перевозили наркотики.

«Разведка подтвердила, что суда следовали по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и занимались перевозкой наркотиков. В ходе этих действий были убиты в общей сложности восемь мужчин-наркотеррористов», — сказано в релизе Пентагона, опубликованном в социальной сети Х.

В последние месяцы США активно уничтожают небольшие суда у берегов Латинской Америки под предлогом борьбы с наркотрафиком.

Так, Дональд Трамп в октябре заявил об уничтожении огромной подлодки с наркотиками, которая якобы везла запрещённые вещества в США.

Позже глава Пентагона Хегсет заявил, что по личному указанию Трампа было уничтожено судно с четырьмя людьми, якобы перевозившее наркотики.

Всего американские военные под предлогом борьбы с наркотрафиком уничтожили более 20 катеров, при этом погибли около 90 человек.

