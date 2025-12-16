Убиты восемь мужчин: Пентагон заявил об уничтожении трёх катеров с наркотиками в Тихом океане

Американские военные уничтожили три катера в международных водах Тихого океана. Об этом информировало министерство войны США. Сообщается, что уничтоженные суда, предположительно, перевозили наркотики.
«Разведка подтвердила, что суда следовали по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и занимались перевозкой наркотиков. В ходе этих действий были убиты в общей сложности восемь мужчин-наркотеррористов», — сказано в релизе Пентагона, опубликованном в социальной сети Х.
В последние месяцы США активно уничтожают небольшие суда у берегов Латинской Америки под предлогом борьбы с наркотрафиком.
Так, Дональд Трамп в октябре заявил об уничтожении огромной подлодки с наркотиками, которая якобы везла запрещённые вещества в США.
Позже глава Пентагона Хегсет заявил, что по личному указанию Трампа было уничтожено судно с четырьмя людьми, якобы перевозившее наркотики.
Всего американские военные под предлогом борьбы с наркотрафиком уничтожили более 20 катеров, при этом погибли около 90 человек.