СМИ сообщили о рекордном числе казней в Саудовской Аравии в 2025 году

С начала 2025 года в Саудовской Аравии были казнены 340 человек. По информации AFP, данные основаны на сообщениях министерства внутренних дел Саудовской Аравии и материалах государственного агентства SPA. Большинство казнённых осудили по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков. С начала года за такие преступления казнили 232 человека, что составляет основную часть от общего числа приведённых в исполнение приговоров.