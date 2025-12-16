«Россия всерьез настроена на нормализацию отношений с Грузией. Главное, чтобы Грузия не становилась “разменной монетой” в антироссийских играх», — сказал он.
По словам дипломата, Россия стремится «к стабильным отношениям с Грузией».
«Тбилиси демонстрирует здоровый прагматизм, тенденцию к многовекторности во внешних делах», — добавил он.
В частности, напомнил Калугин, Грузия не стала вступать в антироссийскую санкционную коалицию, отвергла навязываемый ей извне безрассудный сценарий открытия «второго фронта» против России".
«Благодаря этому за последние несколько лет мы немалого достигли в экономике. У нас нет дипотношений, но есть активные связи, которые приносят осязаемую выгоду», — заключил дипломат.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня «Град». Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных.
Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии. Руководство России не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Cо своей стороны, Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.