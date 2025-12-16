Председатель Общественной палаты ХМАО переиграла в аппаратной борьбе жену экс-замгубернатора. Инсайд

Алсу Маганова получила полный контроль над Общественной палатой ХМАО, разбив коалицию влиятельных старожилов.
Председатель Общественной палаты ХМАО Алсу Маганова переиграла в аппаратной борьбе своего зампреда Ольгу Сидорову, жену экс-замгубернатора Павла Сидорова. Впервые с 2010 года общественница не смогла попасть в списки членов ОП нового созыва и, соответственно, не будет делегирована автономным округом в Общественную палату России.
«В кулуарах не раз сообщалось о том, что старожилы югорской ОП сформировали оппозиционное крыло и критиковали решения Магановой, иногда даже срывая кадровые назначения ее ставленникам. В итоге, Сидорова не вошла даже в предварительные списки на согласование окружной думой, губернатором региона и рабочей группой. И лишилась места в ОП ХМАО. Представлять Югру в федеральной Общественной палате она будет до истечения сроков полномочий в 2026 году», — отмечает инсайдер.
Маганова в телефонном разговоре с URA.RU подтвердила, что Сидорова не прошла в новый состав палаты. Она пообещала прокомментировать ситуацию позже. Телефоном Сидоровой редакция не располагает, однако готова предоставить возможность поделиться своим видением ситуации.