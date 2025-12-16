Председатель Общественной палаты ХМАО переиграла в аппаратной борьбе жену экс-замгубернатора. Инсайд

«В кулуарах не раз сообщалось о том, что старожилы югорской ОП сформировали оппозиционное крыло и критиковали решения Магановой, иногда даже срывая кадровые назначения ее ставленникам. В итоге, Сидорова не вошла даже в предварительные списки на согласование окружной думой, губернатором региона и рабочей группой. И лишилась места в ОП ХМАО. Представлять Югру в федеральной Общественной палате она будет до истечения сроков полномочий в 2026 году», — отмечает инсайдер.