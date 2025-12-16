Трамп попросил Си Цзиньпина помиловать медиамагната Джимми Лая

Напомним, ранее Джимми Лая признали виновным в КНР по уголовному делу о национальной безопасности. Бизнесмена обвинили в организации антиправительственных демонстраций, которые проходили в Гонконге летом 2019 года. Кроме того, Джимми Лай был осуждён ещё по одному делу, в рамках которого он получил пять лет и девять месяцев тюрьмы.