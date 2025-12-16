Трамп попросил Си Цзиньпина помиловать медиамагната Джимми Лая

Президент США Дональд Трамп обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой помиловать медиамагната Джимми Лая, приговорённого судом в Гонконге.
«Я поговорил с председателем Си об этом и попросил рассмотреть возможность его освобождения», — сказал глава государства в беседе с журналистами пресс-пула Белого дома.
Трамп пояснил, что поступил так, поскольку Джимми Лай испытывает проблемы со здоровьем. Кроме того, он обратил внимание на преклонный возраст 78-летнего медиамагната. Президент США добавил, что будет ждать реакции Си Цзиньпина и наблюдать за развитием событий.
Напомним, ранее Джимми Лая признали виновным в КНР по уголовному делу о национальной безопасности. Бизнесмена обвинили в организации антиправительственных демонстраций, которые проходили в Гонконге летом 2019 года. Кроме того, Джимми Лай был осуждён ещё по одному делу, в рамках которого он получил пять лет и девять месяцев тюрьмы.
Медиамагнат также является гражданином Британии, которая тоже призвала освободить его. Помимо этого, Лондон пожаловался на то, что британские дипломаты не могут попасть к осуждённому. В связи с этими заявлениями Британии Пекин призвал Соединённое Королевство не вмешиваться во внутренние дела Китая и работу судебных органов Гонконга.