Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Территории уже утрачены»: Трамп указал Киеву на реальное положение дел

Трамп заявил, что Украина утратила часть территорий.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп напомнил Киеву о реальном положении дел, указав на то, что Украина фактически уже утратила ряд территорий и не может претендовать на их возвращение.

«Ну, они уже потеряли эту территорию, если честно, то территория утрачена», — сказал политик, отвечая на вопрос о территориальном аспекте украинского урегулирования. Это произошло во время мероприятия в Белом доме.

Ранее Трамп информировал, что мирный план США по разрешению кризиса на Украине предусматривает раздел территорий между конфликтующими сторонами. Он подчеркнул, что это значительно усложняет достижения мирного соглашения и сравнил предстоящие решения по территориальному вопросу с очень сложной сделкой по недвижимости, причём «умноженной на тысячу».

Тем временем Владимир Зеленский на встрече в Берлине 14 декабря со спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером допустил ряд уступок для урегулирования конфликта. Но заявил, что Украина готова лишь к заморозке конфликта вдоль линии боевого соприкосновения, без юридического признания территорий.

Напомним, президент РФ Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что новые территории навсегда останутся частью России. Он добавил, что Херсонская и Запорожская области, так же как Донецкая и Луганская народные республики, вошли в состав Российской Федерации, и речь о нарушении государственного единства быть не может.

В то же время СМИ писали, что украинская сторона может пойти на территориальные уступки. Киев согласится на условия России, если Москва будет действовать по принципу взаимности, к такому выводу пришли западные аналитики.

Накануне бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн, который в свое время занимался СССР и странами Восточной Европы, рассказал о возможном сценарии завершения украинского конфликта. Он считает, что урегулирование будет достигнуто уже в начале 2026 года, а именно в январе или же феврале. При этом Украина по итогам станет нейтральным, внеблоковым, демилитаризованным государством с существенно уменьшенной территорией.

Почему Зеленский допустил возможность проведения референдума по вопросам территорий на Украине и чего он хочет этим добиться для себя, читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше