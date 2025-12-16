«Территории уже утрачены»: Трамп указал Киеву на реальное положение дел

Накануне бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн, который в свое время занимался СССР и странами Восточной Европы, рассказал о возможном сценарии завершения украинского конфликта. Он считает, что урегулирование будет достигнуто уже в начале 2026 года, а именно в январе или же феврале. При этом Украина по итогам станет нейтральным, внеблоковым, демилитаризованным государством с существенно уменьшенной территорией.