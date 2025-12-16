Гордума утвердит новый порядок избрания мэра Челябинска

В Челябинске поменяют порядок выборов мэра.
Следующего мэра Челябинска будут избирать из числа кандидатов, представленных губернатором области. Соответствующие изменения в Устав областного центра внесут сегодня депутаты городской думы.
«Статью 33 изложить в следующей редакции. 1. Глава города Челябинска является высшим должностным лицом города Челябинска и наделяется Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения города Челябинска. 2. Глава города Челябинска избирается Челябинской городской Думой сроком на пять лет из числа кандидатов, представленных Губернатором Челябинской области, и возглавляет Администрацию города Челябинска. 3. Решение об избрании Главы города Челябинска принимается простым большинством голосов от числа избранных депутатов, открытым голосованием. По решению Челябинской городской Думы может быть проведено тайное голосование», — говорится в тексте нового варианта Устава (есть в распоряжении URA.RU).
С 1996 по 2005 годы мэра Челябинска выбирало население. С 2010 по 2014 годы администрацией руководил сити-менеджер, нанятый по конкурсу, а главой города был спикер гордумы. С 2014 года мэра выбирают депутаты думы из числа допущенных конкурсной комиссией кандидатов, причем подать документы на конкурс мог любой желающий. К примеру, в 2024 году таких претендентов было 29.
Изменения подготовлены в связи с принятием нового федерального закона. Закон «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти», подписанный президентом 20 марта, предусматривает четыре способа избрания мэров, включая прямые выборы. Однако для административных центров регионов РФ предусмотрен единственный вариант: избрание депутатами местной городской думы или собрания из числа кандидатур, предложенных главой субъекта РФ.