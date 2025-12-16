Гордума утвердит новый порядок избрания мэра Челябинска

«Статью 33 изложить в следующей редакции. 1. Глава города Челябинска является высшим должностным лицом города Челябинска и наделяется Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения города Челябинска. 2. Глава города Челябинска избирается Челябинской городской Думой сроком на пять лет из числа кандидатов, представленных Губернатором Челябинской области, и возглавляет Администрацию города Челябинска. 3. Решение об избрании Главы города Челябинска принимается простым большинством голосов от числа избранных депутатов, открытым голосованием. По решению Челябинской городской Думы может быть проведено тайное голосование», — говорится в тексте нового варианта Устава (есть в распоряжении URA.RU).