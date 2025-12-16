США нанесли удар по трём судам в Тихом океане, якобы перевозившим наркотики.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности наносить удары по наркокартелям не только на территории Венесуэлы, но и в других странах. Американский лидер утверждает, что удары ВМС США по судам предполагаемых наркоторговцев за последние недели сократили морские поставки наркотиков на 96%. Трамп предупредил, что вскоре аналогичные действия будут перенесены и на сушу.