США нанесли удар по трём судам в Тихом океане, якобы перевозившим наркотики.
Видео © X / Southcom.
Удар был нанесён объединённой оперативной группой «Southern Spear» по трём судам, принадлежащим организациям, признанными террористическими. По данным командования, разведка подтвердила, что суда следовали по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана. В результате ударов, по заявлению Пентагона, были убиты восемь мужчин, названных «наркотеррористами».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности наносить удары по наркокартелям не только на территории Венесуэлы, но и в других странах. Американский лидер утверждает, что удары ВМС США по судам предполагаемых наркоторговцев за последние недели сократили морские поставки наркотиков на 96%. Трамп предупредил, что вскоре аналогичные действия будут перенесены и на сушу.
