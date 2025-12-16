Согласно источнику агентства, на Херсонском и Запорожском направлениях наёмники встречаются реже, но отдельные группы из Колумбии всё же продолжают участвовать в боевых операциях. Иностранцам обещают $5 тыс. в месяц, однако фактически они получают около $350−400.
Ранее стало известно, что командование ВСУ сосредоточивает значительные силы для планируемого контрудара в районе Купянска Харьковской области. Для этой операции формируется специальный полк численностью не менее 2500 человек. В состав входят нацгвардейцы, бразильские наёмники и осуждённые.
