ВСУ вербуют наёмников с помощью TikTok

Согласно источнику агентства, на Херсонском и Запорожском направлениях наёмники встречаются реже, но отдельные группы из Колумбии всё же продолжают участвовать в боевых операциях. Иностранцам обещают $5 тыс. в месяц, однако фактически они получают около $350−400.