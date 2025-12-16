Выяснилось, в каких условиях вынуждены жить призывники в европейской стране

Это не первый сигнал о проблемах в норвежской армии. В сентябре Forsvarets forum писал о жалобах солдат на новую униформу стоимостью около 1,53 тыс. долларов за комплект. По словам военнослужащих, форма оказалась слишком жаркой для использования на открытом воздухе, быстро изнашивается и теряет внешний вид. Униформа разрабатывалась и закупалась совместно для армий Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии.