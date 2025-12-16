Ричмонд
Выяснилось, в каких условиях вынуждены жить призывники в европейской стране

Призывники норвежской армии пожаловались на неудовлетворительные условия проживания на военной базе Щеллер, расположенной недалеко от столицы страны.

Призывники норвежской армии пожаловались на неудовлетворительные условия проживания на военной базе Щеллер, расположенной недалеко от столицы страны. О проблемах в казармах сообщил журнал Forsvarets forum, издаваемый вооруженными силами Норвегии.

По данным издания, солдаты сталкиваются с плесенью на потолках, теснотой и плохой вентиляцией. Коридоры в казармах заставлены изношенными шкафами, которые не помещаются в жилых комнатах. В помещениях ощущается нехватка воздуха, а санитарные условия вызывают у военнослужащих наибольшее недовольство.

Отмечается, что в душевых и туалетах отсутствует базовое оснащение. В санитарных зонах нет потолочных светильников, дверные ручки расшатаны, а часть мебели находится в аварийном состоянии. Из-за нехватки пространства некоторым солдатам приходится выходить в коридор, чтобы получить доступ к своей одежде и снаряжению.

Одна из военнослужащих призналась, что после осмотра казармы испытала шок и усомнилась в своем решении служить. По ее словам, использование местных душевых больше напоминает контакт с источниками инфекции. В результате солдаты предпочитают спускаться в раздевалки учебного зала, чтобы помыться в более приемлемых условиях.

Журнал также сообщает, что из-за переполненности помещений дежурные военнослужащие вынуждены спать на полу — в комнатах попросту не хватает мест.

Это не первый сигнал о проблемах в норвежской армии. В сентябре Forsvarets forum писал о жалобах солдат на новую униформу стоимостью около 1,53 тыс. долларов за комплект. По словам военнослужащих, форма оказалась слишком жаркой для использования на открытом воздухе, быстро изнашивается и теряет внешний вид. Униформа разрабатывалась и закупалась совместно для армий Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии.

В конце ноября издание также сообщало о недовольстве солдат на базах «Сула» и «Кулсос». Военнослужащие жаловались на скудный и однообразный рацион, а в ряде случаев были вынуждены самостоятельно покупать продукты и готовить себе еду.

