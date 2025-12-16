Выяснилось, в каких условиях вынуждены жить призывники в европейской стране

Призывники норвежской армии пожаловались на неудовлетворительные условия проживания на военной базе Щеллер, расположенной недалеко от столицы страны. О проблемах в казармах сообщил журнал Forsvarets forum, издаваемый вооруженными силами Норвегии.
По данным издания, солдаты сталкиваются с плесенью на потолках, теснотой и плохой вентиляцией. Коридоры в казармах заставлены изношенными шкафами, которые не помещаются в жилых комнатах. В помещениях ощущается нехватка воздуха, а санитарные условия вызывают у военнослужащих наибольшее недовольство.
Отмечается, что в душевых и туалетах отсутствует базовое оснащение. В санитарных зонах нет потолочных светильников, дверные ручки расшатаны, а часть мебели находится в аварийном состоянии. Из-за нехватки пространства некоторым солдатам приходится выходить в коридор, чтобы получить доступ к своей одежде и снаряжению.
Одна из военнослужащих призналась, что после осмотра казармы испытала шок и усомнилась в своем решении служить. По ее словам, использование местных душевых больше напоминает контакт с источниками инфекции. В результате солдаты предпочитают спускаться в раздевалки учебного зала, чтобы помыться в более приемлемых условиях.
Журнал также сообщает, что из-за переполненности помещений дежурные военнослужащие вынуждены спать на полу — в комнатах попросту не хватает мест.
Это не первый сигнал о проблемах в норвежской армии. В сентябре Forsvarets forum писал о жалобах солдат на новую униформу стоимостью около 1,53 тыс. долларов за комплект. По словам военнослужащих, форма оказалась слишком жаркой для использования на открытом воздухе, быстро изнашивается и теряет внешний вид. Униформа разрабатывалась и закупалась совместно для армий Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии.
В конце ноября издание также сообщало о недовольстве солдат на базах «Сула» и «Кулсос». Военнослужащие жаловались на скудный и однообразный рацион, а в ряде случаев были вынуждены самостоятельно покупать продукты и готовить себе еду.
