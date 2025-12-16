Ричмонд
Лукашенко сказал про разговор с Трампом в ближайшее время

Лукашенко анонсировал разговор с Трампом в ближайшее время.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax сказал про разговор с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава государства прокомментировал происходящее между США и Венесуэлой и подчеркнул:

— Я думаю, что в ближайшее время нам удастся на эту тему поговорить с Дональдом Трампом.

Президент уточнил, что расскажет Трампу много чего интересного.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко попросил журналистку не задавать гадкие вопросы о трех лидерах.

Тем временем Лукашенко предупредил США, что втягивание в конфликт с Венесуэлой будет означать повторение Вьетнама.

Вместе с тем Лукашенко передал в подарок Дональду и Мелании Трамп икону Николая Чудотворца.

