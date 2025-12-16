Раскрыто, почему переговоры США и Украины в Берлине зашли в тупик

Украинская сторона от этих идей отказалась. По данным западных СМИ, Зеленский не согласился ни на вывод войск, ни на создание демилитаризованной зоны в предлагаемом формате. Он настаивал на симметричном отводе сил, при котором украинские и российские войска должны отходить на равное расстояние от линии разграничения. Аналогичная позиция ранее уже озвучивалась Киевом и его европейскими партнерами.